Stjärnan saknades - då förlorade Timrå

Mot Västervik formerade Timrå en superkedja med Jonathan Dahlén och NHL-lånen Isac Lundeström och Jesper Boqvist – det slutade med succé.

Under torsdagskvällen saknades Dahlén på grund av känningar från överkroppen och Timrå föll när Tingsryd knep alla tre poäng i Nelson Garden Arena.

Videogranskning

Efter en mållös förstaperiod var det hemmalaget som tog ledningen i powerplay då Anton Svensson pricksköt in 1-0 bakom Adam Ohre i Timråmålet. Timrå kvitterade – även det i powerplay – genom Jesper Boqvist med 58 sekunder kvar av period två och låg sedan på för ett ledningsmål i den tredje.

Med åtta minuter kvar av den tredjeperioden släpptes William Fällström pucken fint bakom ryggen till Jakob Heljemo som hittade Filip Cedervist, som med hjälp av skridskon styrde in 2-1 vid den bortre stolpen. Målet videogranskades men godkändes.

Avgjorde i tom kasse

Timrå fick sedan ett fint läge att kvittera när Ludvig Claesson visades ut för holding med 1,20 kvar av matchen. Timrå satsade då allt och plockade ut målvakten – men trots spel 6 mot 4 och intensiv press fick man inte in pucken. I stället för en bortakvittering kunde Markus Bengtsson skicka pucken från djupt i egen zon och via stolpen skicka in 3-1 med 51 sekunder kvar av matchen.

Segern för Tingsryd innebär att laget bröt en två matcher lång förlustsvit och klättrade upp på en femteplats i tabellen. För Timrå innebar förlusten att lagets två matcher långa segersvit nu är bruten och man placerar sig på en åttondeplats i en alltjämt haltande tabell.