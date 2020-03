Rasar mot beslutet: ”Är djupt orättvist”

Under lördagen kunde SportExpressen avslöja att samtliga SHL-klubbar krävde att säsongen skulle avslutas med omedelbar verkan.

Under söndagen kom det definitiva beskedet från ishockeyförbundet att så blir fallet. Något som betyder att ingen mäster kommer att koras och att alla lag blir kvar i den serie som de spelade 2019/2020.

För Modo, som slutade tvåa i hockeyallsvenskan och drömde om att återvända till SHL, var det ett tungt besked att få.

På sin hemsida skriver man:

”MODO Hockey vill börja med att tydliggöra att vi är ödmjuka inför det krisläge som råder i världen med hänvisning till Coronavirusets utbredning. Människors välbefinnande går alltid i första hand, därför har vi full respekt för regeringens beslut om att begränsa folksamlingar med fler än 500 individer”.

Modo: ”Det är djupt orättvist”

Pressmeddelandet fortsätter:

”Vi anser att det är djupt orättvist att möjligheten att kvala uppåt i seriesystemet inte ska avgöras på sportsliga grunder utan via en extremt snabb beslutsprocess. Vi anser också att det är orimligt att de lag som sportsligt presterat sämst under säsongen är de stora vinnarna”.

Samtidigt meddelar man att klubben kommer att se över möjligheterna till kompensation för den inställda säsongen.

”Det strider mot idrottens grundprincip att man ska tävla och vinna för att förtjäna sin position. Vi kommer därför att undersöka på vilka sätt vi kan fortsätta att driva frågan om sportslig och ekonomisk kompensation”.

SportExpressen har varit i kontakt med Modos vd Johan Widebro som utvecklar resonemanget.

– Vi har full respekt för det läget som vi är i, vi tycker det är rätt att inte spela hockeymatcher just nu. Däremot tycker vi det är orättvist att möjligheten att kvala uppåt inte ska avgöras via tävling utan via en väldigt snabb beslutsprocess. Det känns inte rätt utifrån idrottens grundprincip att de som varit sämst en säsong ska stå som segrare.

Det är ju många som skriver att ni är fräcka som ”kräver” en plats i SHL när ni inte ens är klara för det slutgiltiga kvalet uppåt, att till exempel Timrå och Västerås har lika mycket rätt att få kvala upp?

– Det är ju rätt. Det är ju så att tio lag inte är klara för SHL egentligen, två i SHL och åtta i Hockeyallsvenskan. Så det har jag full förståelse för att folk tycker.

Vad är det för åtgärder ni kan komma att ta, och vad kan ni ställa för krav på förbundet?

– Egentligen har vi inte diskuterat det så detaljrikt, vi anser att på något sätt bör det här avgöras via tävling och inte via en snabb beslutsprocess. Vi ska undersöka vilka sätt som vi kan driva det här vidare på.

Vad kan vara en rättvis lösning på det här anser ni?

– Det kan jag inte svara på nu.

Hur mycket kommer den här våren påverka Modos lagbygge till nästa säsong?

– Nästa säsong är jag inte orolig över alls, vi har ett fantastiskt stöd från sponsorer och supportrar. Däremot för föreningen är det ett stort ekonomiskt bortfall och det är därför vi säger att vi kommer undersöka möjligheterna om att driva frågor.