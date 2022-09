Det har inte varit någon hemlighet att Djurgården söker efter backar till sin trupp.

Nu har man hittat en back.

En rutinerad sådan.

31-årige Stefan Elliott är enligt SportExpressens uppgifter klar för Djurgården.

Elliott skulle ha spelat i Tjeckien med Pardubice men bröt kontraktet eftersom tränaren inte pratade engelska.

Spelade OS för Kanada 2018

Nu har han istället gjort klart med Djurgården, enligt trovärdiga källor.

Sportchefen K-G Stoppel hintade på twitter.

”There is a new”D” in the House of DIF” skrev han.

Det ska alltså handla om Stefan Elliott, som spelat SHL-hockey för både HV71 och Frölunda. 2018 var han back i Kanadas OS-lag.

Elliott har spelat de senaste två säsongerna för Frölunda.

Värvningen kommer att bli offentlig inom de närmsta dagarna av Djurgården.

K-G Stoppel vill inte kommentera några namn när han konfronteras med uppgifterna om att man gjort klart med Stefan Elliott.

