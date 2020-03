Ställer in matcherna – flera spelare sjuka

Beslutet ska ha tagits av styrelsem i hockeyallsvenskan, men den formella beslutet ska Svenska Ishockeyförbundet lämna klockan 11.00, skriver Aftonbladet.

Under morgonen togs beslutet att ställa in alla matcher i hockeyallsvenskan från midnatt. Ligan tog sedan även beslutet att ställa in kvällens matcher på ett snabbinkallat möte, enligt Aftonbladet.

Spelare i Vita Hästen sjuka

Flera spelare i Vita Hästen ska ha insjuknat, utan att det är bekräftat handla om coronaviruset.

– Vi har fått muntligt godkännande av Svenska Ishockeyförbundet att ställa in från midnatt. Så det handlar bara om formalia, säger Håkan Svensson till tidningen.

Kvällens matcher i slutspelsserien skulle vara Karlskoga–Västerås, Vita Hästen–Södertälje samt Västervik–Timrå.