Ställer in all verksamhet – efter smitta i klubben

Det är på klubbens hemsida som Bik Karlskogas klubbchef Torsten Yngveson meddelar att minst en spelare har drabbats av coronaviruset covid-19.

Klubben misstänker att fler kan ha drabbats.

– Vi vet definitivt att en spelare bär på Covid-19 och risken är väl överhängande att fler har smittats. Samtliga i och kring laget testade sig under söndagseftermiddagen. Vi återkommer när vi har mer information om läget, säger Yngvesson.

Karlskoga ställer in allt tills vidare

Nu ställer klubben in all aktivitet tills vidare. Kvällens planerade årsmöte är det första som ställs in.

”Styrelsen har beslutat att årsmötet som skulle gått av stapeln under måndagskvällen ställs in och skjuts upp till obestämt datum med anledning av den rådande situationen. Bik Karlskoga ber att få återkomma med mer information för tid, datum och plats för när årsmötet kommer att äga rum”, skriver klubben.