SSK förnedrades: ”Skämmar ut oss”

Första målet kom redan efter 20 sekunder. Sedan blev det nio mål till. Västervik fullkomligt körde över SSK under tisdagskvällen och slutresultatet? Ja, efter tre perioder stod det 10-0 till hemmalaget.

– Det finns ingen förklaring eller bortförklaring till det här. Det här var ett beteende som var under all kritik och ett spel som var under all kritik. Kortfattad var det ingen som var på plats, säger tränaren Jörgen Bemström till LT.

”Vi skämmer ut hela föreningen”

Alexander Anderberg tog motorsågen.

– Vi skulle vara förberedda och göra vårt, men lyckas inte med något egentligen. Helt platt fall egentligen. Nu måste vi släppa det här och åka hem och skämmas, säger han och fortsätter:

– Vi skämmer ut föreningen. Det är inte okej någonstans. Vi måste gå igenom noggrant internt för att se vad det är vi sysslar med. Det var nog den värsta kvällen i mitt liv.

Södertälje parkerar på en nionde plats i hockeyallsvenskan. Västervik ligger sexa.

Brännström förlängde poängsviten