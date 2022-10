Spelarnas kritik: ”Jag tycker det är tragiskt”

Det allsvenska krislaget AIK gick under dagen ut och meddelade att de ej kommer att släppa in några Djurgårdssupportrar under det första derbyt av fyra mellan Stockholmsrivalerna som går av stapeln i november.

Det är ett besked som påverkade både AIK:s supportrar och spelare – detta menar Björklövens Frederic Weigel som spenderade flera år i AIK.

– Det var väl kanske den artikeln som kom ut i dag som påverkade spelarna lite grann, det tror jag inte var till det positiva.

30-åringen, som spelat i både Djurgården och AIK, håller inte med om AIK:s beslut.

– Jag tycker det är helt fel. Det tycker jag absolut. Ett derby ska ha två publiker.

Till följd av det har AIK:s supportergrupper gått ihop och manat till bojkott.

– Det tycker jag är rätt, derby ska vara derby, det ska vara två supportergrupper och då blir det mycket roligare.

På presskonferensen efter Djurgårdens seger på fredagskvällen gav Djurgårdens tränare Joakim Fagervall sin bild av det som skett.

”Jag tycker det är tragiskt”

– Egentligen har jag inte mycket att säga, utan jag vill alltid ha Djurgårdare runt mig när jag spelar hockey.

– Helt ärligt har jag inte fokuserat så mycket på det, men som jag sa, jag vill alltid ha djurgårdare och en klack runt mig. Får vi inte ha det måste vi klara av att spela hockey ändå.

I Djurgårdens uppställning syntes en back som gjorde hemmadebut, nämligen Johan Alm. Även han, som är supporter till klubben i grunden, är negativ till beslutet.

– Jag tycker det är tragiskt. Jag vill gärna att våra supportrar är på plats och skapar en härlig inramning. Jag har inte hängt med, men jag tycker att derby ska vara två klackar mot varandra. Det blir en mäktig upplevelse och härlig stämning, vilket man vill spela inför.

Olle Liss säger att han tycker att det är tråkigt och menar att alla ska få vara med och bjuda upp på läktaren.

– Tråkigt för svensk hockey överlag, ett stockholmsderby har folk väntat på i herrans massa år

Vidare tycker Liss att Djurgårdens pressmeddelande, där man uttalade sig negativa till beslutet, var ”bra och professionellt”.

– Ett lag har hemmafördel men man ska kunna släppa in båda. Det Djurgården sa var bra och professionellt. Vi får rätta oss efter AIK, det är läget. Sista ordet kanske inte är sagt.