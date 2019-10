Skrällen: Krislaget SSK besegrar Timrå

Södertälje har fått en mardrömsinledning på hockeyallsvenskan. Efter endast två segrar på elva spelade matcher och en sistaplats i tabellen valde klubben att förra veckan sparka tränaren Ulf Lundberg, och Dennis Bozic och Nichlas Falk tog över ansvaret.

Det blev seger direkt i första matchen mot Västervik, och en knapp förlust mot Mora i söndags.

På torsdagen plockade Södertälje en riktig skalp när laget besegrade Timrå hemma med 3-1.

Måns Lindbäck gav hemmalaget ledningen i mitten av den andra perioden, men Morten Madsen lyckades få in en kvittering bara sekunder innan den sista pausvilan.

”Hoppas att det vänder nu”

Men åtta minuter in i den sista perioden kunde Sebastian Bengtsson sätta 2-1. Martin Janolhs kunde sedan stänga matchen när han skickade in 3-1 i öppen kasse med minuten kvar att spela.

Södertälje ligger näst sist i den hockeyallsvenska tabellen.

– Jävligt skönt just nu. Vi gör ett bra lagarbete och krigar för varandra, säger Sebastian Bengtsson till C More.

– Jag hoppas att det vänder nu.