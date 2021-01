Skräckbilderna – landar på huvudet

Det stod 1-1 på tavlan mellan Västerås IK och Modo när matchen tvingades avbrytas åtta minuter in i den andra perioden.

Västerås Lukas Zetterberg fullföljde en tackling bakom egen kasse och Modos Sebastian Ohlsson landade olyckligt på huvudet när han föll till marken.

Zetterberg fick matchstraff samtidigt som Ohlsson blev liggande lång tid på isen och till sist fick hjälp av ambulanspersonal.

Otäck skada för Sebastian Ohlsson

– Just när Ohlsson ska lägga i väg pucken sätter Zetterberg in en tackling. Jag tycker mest han landar väldigt olyckligt, säger experten Tobias Forsberg i C More.

– Jag vet inte om han inte uppfattar att Zetterberg kommer där. Det är väldigt olyckligt att han inte hinner ta emot sig.

Matchen avbröts och det är oklart när den tas upp.

– Just nu är det oklart när man kan återuppta matchen, säger kommentatorn Stefan Klemetz i C More.

Efter att Sebastian Ohlsson körts i väg i ambulans återupptogs matchen och Modo hann ge ett första besked om hans tillstånd innan dess.

”Sebastian Ohlsson kommer att föras till sjukhus, men han är talbar och vid gott mod. Vi kommer uppdatera när vi vet någonting mer. Kriga Sebbe!”, skriver klubben på Twitter.