Skadade stjärnan: ”Har varit hemskt”

Djurgårdens talangfulle målvakt Carl Lindbom, 19, skadade sig tidigt i semifinalserien mot Björklöven.

Därefter har beskedet om Lindbom varit att han är ”dag för dag”, men Lindbom har inte spelat sedan skadan i början av april.

I stället har han fått följa Djurgårdens jakt på en SHL-plats från läktaren.

Först den dramatiska semifinalen mot Björklöven. Därefter den minst lika heta finalserien mot Modo.

Carl Lindbom bryter tystnaden

Under den sjunde och avgörande finalen fanns Lindbom på plats på läktaren i Örnsköldsvik. I en intervju med C More bryter han tystnaden om den senaste tiden.

– Det har varit hemskt. Det är så nervöst på sidan. När man spelar känner man knappt av det. Att vara på sidan är inte kul, säger han.

Trots skadan har Lindbom försökt stötta sina lagkamrater så gott han kunnat.

– Jag har varit med varje dag och varit med på träning och stöttat grabbarna med ett glatt ansikte.

Matchen pågår.