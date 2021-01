Showen: Bjuder på ett läckert solomål

Det var länge målsnålt när Timrå tog emot Västervik i hockeyallsvenskan under fredagen.

Den första perioden slutade 0-0 men när Timrå fick spela i numerärt överläge i inledningen av den andra perioden bjöd Sebastian Hartmann på ett solomål.

Han fick pucken på högersidan och åkte med den hela vägen runt Västerviks kasse innan han tryckte in den bakom målvakten Daniel Marmenlind.

Timrå vann mot Västervik

– Han kan vrida in den där bakom Marmenlind. På något sätt hittar han en liten lucka, säger kommentatorn Linus Eklund i C More.

Västervik tryckte sedan på för en kvittering men Timrå avgjorde i numerärt underläge med fyra minuter kvar av matchen när Albin Lundin kom fri och var kylig i sitt avslut. Till sist fyllde också Erik Walli Walterholm på med 3-0 i öppen kasse.

Resultatet gör att Timrå nu har vunnit fyra raka matcher. Laget går upp på 70 poäng efter 29 spelade matcher i hockeyallsvenskan och befäster sin serieledning.

Fredagens matcher i hockeyallsvenskan Modo-AIK 3-5 Södertälje-Björklöven 4-3 efter förlängning Kristianstad-Almtuna 6-3 Karlskoga-Väsby 6-0 Timrå-Västervik 3-0 Vita Hästen-Västerås 3-4 Visa mer

