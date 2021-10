Önerud: "Har aldrig varit med om detta"

Det blev minst sagt en rivstart på matchen mellan två av seriens mest anrika föreningar, Modo och HV71.

Först rakade Erik Karlsson in 1-0 efter ett mönsteranfall av hemmalaget, sedan vände HV matchen på en minut och 20 sekunder efter att Jesper Kokkonen och Jonathan Davidsson hittat nätmaskorna.

Tre mål inom loppet av fem minuter fick det att lukta både hockeygodis och onsdagsfest.

Men matchen skulle ta en annan riktning och den rafflande inledningen kom av sig en aning.

Lagen turades visserligen om att byta chanser och vore det inte för målvakterna Henrik Tikkanen och Filip Larsson och några stolpar och ribbor hade det säkerligen rasslat till fler gånger, men ställningen 1-2 stod sig långt in i den tredje perioden.

– Det är lite för slappt. Vi ligger inte på som vi ska. Vi ger dem för mycket tid och går inte på kropp. Vi måste ta oss en tankeställare och komma in starkare i tredje, sa HV:s Marcus Davidsson i C More som hade en stolpträff i den andra perioden.

Hemmalaget Modo kom i några pulserande anfallsvågor i slutakten och lyckades till slut hitta en kvittering när Emil Wahlberg pangade in 2-2, men det här skulle bli HV71:s kväll trots att Ö-vikslaget stod upp bra över tre perioder.

Med 25 sekunder kvar av matchen stänkte Tyler Vesel dit 2-3, vilket också blev slutresultatet. Därmed inkasserade HV71 sin sjätte raka seger under den allsvenska hösten.

– Tre poäng var skönt. Men det var vi inte värda. Spelmässigt var Modo bättre än oss. De har ett stort övertag. Jag kände inte igen oss, säger Simon Önerud, kapten i HV.

Är detta den sämsta insatsen för säsongen?

– Vi är inte helt nöjda. Modo gör det bra. Jag tycker att det är vi som startar många av deras anfall. Vi tappade puckarna på fel ställen. Har aldrig varit med om det. Känslan är att det inte var någon toppinsats.

HV71 placerar sig alltjämt högst upp i tabellen och gör, efter Modosegern, ett litet ryck mot några av toppkonkurrenter.

