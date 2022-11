I augusti presenterade Östersund Sam Miletic som klubbens främsta nyförvärv.

Enligt uppgifter till Expressen så var han klubbens bäst betalda nyförvärv med en lön på nästan 50 000 dollar netto för hela säsongen.

Men resultatet har inte gått som varken Miletic eller Östersund förväntat sig. Nu lämnar han klubben.

Trots att han tränade med laget så sent som under förmiddagen, så packade han ihop sina saker under eftermiddagen och lämnade Jämtland.

– Han kände att han inte kunde presentera, och meddelade grabbarna i deras lagchatt, sedan åkte han direkt, säger sportchefen Per Tagesson.

Östersund på jakt efter ny forward

Tagesson bekräftar Expressens uppgifter på att det är den spelaren man investerat mest i. Och att man nu är på jakt efter en ny forward som kan spetsa laget.

– Det är vi, men det är många lag som vill värva spelare nu.

Ni investerade stort och bör således ha pengar kvar?

– Vi har absolut inte bränt allting. Man måste alltid ha medel kvar om man behöver göra något.

Är du besviken på honom?

– Jag förstår läget. Det är en tung situation för oss Det är inte optimalt att han sticker. Men vi får vara glada att vi satt oss i ett bra läge som lag.

Östersund är placerade på åttonde plats i den allsvenska tabellen med