Samtidigt som de två topplagen tog komfortabla segrar åkte tredjeplacerade Bik Karlskoga på en tung förlust hemma mot Mora med 5-4 och tappar därmed mark.

Modo tog kommandot direkt borta mot Kristianstad genom poängmaskinen Patrik Karlkvist. 27-åringen satte 1-0 redan efter en dryg spelad minut och spelade fram till Daniel Sylwanders 2-0-mål ytterligare en minut senare.

Halvvägs in i matchen ledde Modo med 4-0 och vann till slut enkelt med 5-2.

Björklöven fick slita aningen mer på Hovet mot AIK.

Björklöven och Modo rycker i toppen

Efter två perioder ledde gästerna med 2-1. Men åtta minuter in i tredje perioden styrde Alexander Wiklund in Oliver Larsens backskott, och minuten därpå pangade Fredric Weigel in 4-1 vilket stängde matchen. Den förre AIK-spelaren valde att inte fira målet mot sitt tidigare lag.

Björklöven vann till slut med 5-2.

– Det var verkligen inte vår bästa match. Det var två riktigt dåliga två perioder men bra lag hittar sätt att vinna ändå, säger forwarden Justin Crandall till C More.

Björklöven toppar därmed hockeyallsvenska tabellen – åtta poäng före Modo. Ner till Karlskoga och Timrå är det nu, efter onsdagskvällens segrar, fem poäng.

Sjutton matcher återstår av hockeyallsvenskan.