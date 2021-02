Rasar mot domarna i tv: ”Det är helt bedrövligt”

Björklöven åkte på en överraskande förlust hemma mot Väsby i fredags men när Västerås kom till Umeå gick det bättre.

Sebastian Selin placerade in 1-0 med en backhand i den sjunde minuten och några minuter senare satte Axel Ottosson 2-0 efter snabbt anfallsspel.

Nyförvärvet Nikolai Belov dunkade in 3-0 från blålinjen i den andra perioden och Björklöven gick in till den andra periodvilan i 3-1-ledning efter en reducering från Alexander Lunsjö.

Men det skulle inte bli särskilt mycket spänning i den tredje perioden eftersom Axel Ottosson gjorde sitt andra mål i matchen redan efter 44 sekunder och Björklöven vann till sist med 6-2.

Hans Wallson arg på domarna efter matchen

Trots den säkra segern är Björklövens tränare Hans Wallson arg efter matchen som tog nästan 2,5 timmar att spela.

– Först och främst gör vi en bra match. Vi kontrollerar matchen fullt ut i 60 minuter. Sedan tar matchen alldeles för lång tid, varje situation ska granskas och det tar nästan 5-6 minuter per situation. Matcherna är nästan tre timmar långa nuförtiden. Det tycker jag är bedrövligt, säger Wallson i C More.

C More: Hur går dialogen med domarna där nere?

– Vilken dialog?

C More: Du upplever det så?

– Jag tycker det är för mycket. Jag tycker man måste få ordning och reda på besluten. Man måste kunna ta ett beslut själv någon gång här i livet. Annars tar det tre timmar och det är inte okej någonstans tycker jag.

Björklövens seger innebär att laget hakar på i toppen av tabellen. Man ligger trea – tre poäng bakom Karlskoga som har en match mer spelad. Timrå ligger alltjämt 24 poäng före ”Löven”.

