Profilens pik i tv: ”Var bättre förr”

Två hockeyallsvenska topplag gjorde upp i Västerås på onsdagskvällen. Gästerna Timrå kom från fem raka segrar, medan Västerås hade två trepoängare i bagaget.

Västerås, som under stundom haft det tufft på hemmaplan under säsongen, tog tidigt ledningen i matchen genom Jimmie Jansson.

I början av den andra perioden skickade Sebastian Ohlsson in 1-1 från nära håll, efter att målvakten Jesper Myrenberg misslyckats med att isolera pucken. VIK gjorde sedan två mål inom fyra minuter, men Linus Nässén löste en reducering inför den tredje perioden.

Där kunde dock Västerås gå ifrån igen till 4-2, vilket också blev slutresultatet.

Timrå och Västerås ligger nu fyra respektive femma i den hockeyallsvenska tabellen, där Medelpad-laget har en match mindre spelad.

– Jätteskönt att kunna dra längsta strået och vinna hemmamatchen. Vi får målen i rätt lägen av matchen. Vi håller ihop det när de har momentum, sa Västerås Fredrik Johansson i C More efter matchen.

Hedström: ”Bättre förr”

Under matchen fick C More en kort pratstund med Jonathan Hedström, tidigare hockeyspelare som under karriären bland annat tog VM-silver med Tre Kronor – och spelade för Timrå.

Hedström fällde följande utlåtande om matchen:

– Passningsspelet tycker vi inte är världens bästa. Tur att man är lite känd för det själv.

C Mores reporter Lars Lindberg frågade om det ”var bättre förr” och Hedström svarade med ett skratt:

– Ja, det var bättre förr!

LÄS MER: Tung seger för VIK efter Kruses storspel