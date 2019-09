Backstjärnorna Alexander Deilert och Brian Cooper har redan lämnat Stockholm och AIK för spel med IF Björklöven i vinter.

Nu kan den västerbottniska klubben presentera sitt tredje(!) nyförvärv från rivalen.

Eftersom Björklövens defensiva stöttepelare Alexander Hellström skadats och missar stora delar av höstsäsongen har en plats öppnat sig i backuppsättningen och i dag stod det klart att Andreas Hjelm hämtas in från AIK på ett korttidskontrakt.

-Med tanke på Alexander Hellströms skada och att han är borta en tid har vi sett ett behov av att komplettera vår backbesättning under hans frånvaro. Andreas Hjelm är en rutinerad tvåvägsback, mobil och spelskicklig och kommer passa in bra i vårt sätt att spela, säger Björklövens sportchef Per Kenttä om värvningen i ett pressmeddelande på klubbens hemsida.

”Känner så många sen innan”

Värvningen av Hjelm innebär alltså att Björklöven nu har tre backar som utgjorde stommen av AIK:s framgångsrika trupp under grundserien av Hockeyallsvenskan förra säsongen - och Hjelm själv berättar på hemsidan att han ser framemot veckorna i Umeå.

- Jag tycker det ska bli jättekul att få komma till Björklöven och spela. Det ska bli extra kul att få komma till ett lag där jag känner så många sen innan. Jag hoppas kunna bidra med mitt passningsspel och erfarenhet till laget så att vi kan vinna så många matcher som möjligt framöver, säger Andreas Hjelm.

