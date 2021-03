Kvitterat: Possler stor hjälte för Björklöven

Björklöven var på väg mot ännu en förlust i kvartsfinalserien mot Mora. Men Alex Hutchings spelade fram Tyler Vesel som satte kvitteringen i mitten av den sista perioden.

Det blev en förlängning som fick avgöra den andra kvartsfinalen och bara två minuter in i i den fjärde perioden avgjorde Gustav Possler efter några snabba dragningar framför mål.

– Jag får med mig pucken och får in den i kassen. Det är riktigt skönt att den gick in, säger Possler i C More.

– Skönt att få den här vinsten här hemma. Nu ska vi åka dit och göra jobbet, fortsätta.

Mora ville ha utvisning innan målet

Mora ropade på utvisning precis innan det avgörande målet.

– Det är klart att det är utvisning. Det är inte tu tal om det. Men det är så det är i hockey, alla gör misstag. Det är synd att det blir avgörande, säger Moras tränare Johan Hedberg i C More efter matchen.

Han tycker dock inte att hans lag förtjänade en andra seger i kvartsfinalserien.

– Björklöven är bättre i dag, de förtjänar att vinna.