På väg mot ännu ett rekord efter ny seger

Timrå slog Leksands hockeyallsvenska rekord på flest segrar i rad när man besegrade Almtuna under fredagskvällen. Men laget nöjde sig inte där utan följde upp rekordet med ytterligare en seger då man besegrade Mora hemma i NHC arena.

Segern skrevs till 6-2 och innebär att Timrå tangerar Färjestads rekord från 2002 på 16 segrar i följd - flest av alla i en svensk serie.

Överkörning i den andra perioden: ”För sött för en söndag”

Det var Mora som kom ut piggast och tog ledningen med 1-0 genom Johan Persson. Timrås kvittering kom i powerplay vilket gjorde matchen låg vidöppen inför den andra perioden.

Väl i den andra perioden satte Timrå fart ordentligt och när matchuret stod på 6.56 hade hemmalaget skaffat sig en tremålsledning efter att ha gjort tre mål inom loppet av 2 minuter och 24 sekunder.

Albin Carlsons 3-1 mål var av högsta klass. Viktor Lodin chippade pucken mellan benen på Ludwig Larsson spelade, vidare till Sebastian Hartmann centralt som lättade vidare pucken till Albin Carlson som tryckte upp den i krysset.

– Det är hockeygodis så det förslår, det är för sött för en söndag, utbrister Lars Lindberg i C Mores sändning.

När Jonathan Dahlén åkte sig loss och la in 4-1 mellan benen på Ward så kokade det över för Moras Viktor Amner, efter ett par hårda slag i stolpen återstod endast flisor av hans klubba.

Erik Walli Walterholm gjorde sedan 5-1 i slutet av period två, en period där Timrå vann skotten med 13-0.

– Det är inget att hymla om att det är jävligt kul att spela hockey just nu, säger Marcus Hardegård, som gjorde 2-1 målet till C More i pausen efter den andra perioden.

Fyra poäng av Dahlén

I den tredje perioden vallade Jonathan Dahlén in pucken via stolpen och Moras inbytte målvakt Olof Lindbom i spel fem mot tre. Målet kom i spel fem mot tre och var Dahléns sitt andra mål för kvällen och sin fjärde poäng i matchen. Dahlén har nu gjort 35 poäng i år.

– Vi är en härlig grupp där inne som tycker att tycka om att vinna. Vi alltid hungriga och extremt ödmjuka killar som jobbar stenhårt varje dag oavsett, det är ingen som svävar i väg utan vi jobbar hårt i varje närkamp och varje match. Det kommer vara otroligt jobbigt att komma till Timrå och ta poäng i år, säger Dahlén till C More.

En sen Morareducering hjälpte inte utan resultatet skrevs till 6-2

16 raka segrar för Timrå gör att man fortsatt toppar Hockeyallsvenskan med 53 poäng på 20 matcher.