Målvakt

Victor Brattström, Timrå IK.

Värde: 7,5 mkr.

Överglänste Niklas Svedberg i SHL och kvalet förra säsongen, och känns som ligans bästa målvakt på förhand i år. Spelar dessutom i ett lag som lär vinna många matcher. Det här är en ”no-brainer” för mig.

Backar

Brian Cooper, IF Björklöven.

Värde: 7,5 mkr.

Klassback som kom in och gjorde skillnad för AIK i slutet av förra säsongen. När han nu finns med i Björklöven redan från starten av säsongen så känns det som en poängsuccé kan vänta. Otroligt prisvärd och given i mitt lag.

Alexander Deilert, IF Björklöven.

Värde: 11,0 mkr.

Öste in poäng förra säsongen där han var ligans poängbästa back. Får nu en offensiv topproll i ett starkt Björklöven och känns som det bästa valet bland ”premium”-backarna.

Viktor Amnér, Mora IK

Värde: 9,5 mkr.

Imponerade i SHL förra säsongen och gjorde en hel del poäng från sin backposition. En klassback som kan komma att dominera från blå i vinter. Här kände jag direkt att jag ville ha med honom.

Forwards

Tor Immo, BIK Karlskoga.

Värde: 8,0 mkr.

Lyckades inte slå sig in i Leksand förra säsongen men gjorde bra med poäng direkt efter flytten mitt under säsongen till Karlskoga då. Känslan är att det för den här pengen inte finns någon värdare spelare att ta in, och för 8 miljoner kronor kan han komma att leverera mer än forwards värda betydligt mer i spelet.

David Lindquist, IF Björklöven.

Värde: 9,5 mkr.

Går i en förstakedja med stjärnspelarna Justin Crandall och Alex Hutchings - en kedja med potential att vara hela ligans främsta. Här tror jag personligen att jag gjort ett väldigt stort fynd.

Jonathan Dahlén, Timrå IK.

Värde: 15,0 mkr.

Dominerade Hockeyallsvenskan och SHL-kvalet för två vårar sedan, och kommer nu tillbaka som en än bättre spelare. Klart dyraste spelaren i min trupp men känslan är att Dahlén kommer betala tillbaka direkt.

Patrik Karlkvist, Modo Hockey.

Värde: 13,0 mkr.

Har öst in poäng för Modo flera säsonger nu och inget talar emot att det inte kommer fortsätta. En poänggaranti som jag fastnade för direkt.

På bänken

Olof Lindbom, Mora IK (målvakt).

Värde: 5,5 mkr.

Kan mycket väl ta förstaspaden i ett Mora som lär finnas i toppen av ligan. Den billigaste målvakten i spelet, men också en jag tror starkt på och som under tyngre matchveckor för Timrå kan avlasta och ge mig några vinster.

Filip Hasa, Almtuna IS (back).

Värde: 6,0 mkr.

Här ville jag spara in pengar för att lägga större belopp på startspelarna, och hittade Filip Hasa som är ny i Almtuna. Fick faktiskt debutera i SHL förra säsongen och har gjort bra med poäng i J20-SuperElit. Har jag gjort ett fynd?

Peter Krieger, Västerviks IK (forward).

Värde: 7,5 mkr.

Här tänkte jag först gå på någon av de billigaste bland forwads och ge en extra halvmiljon på startspelarna. Men Krieger för 7,5 miljoner känns spännande, och här kan jag komma att spara in byten om någon av mina spelare går sönder. Krieger kan faktiskt komma att producera bra i en topproll i Västervik.