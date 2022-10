Det såg ut att bli en säker hemmavinst för Kristianstad.

I den tredje perioden hade de ledningen med 5-1 mot Tingsryd. Cirka fem minuter in i perioden blåste domaren av då plexiglaset behövde repareras intill Tingsrydsbåset.

Och några sekunder in i avbrottet small det till rejält inne i Kristianstad Ishall. Domaren beordrade omgående spelarna att gå ner i omklädningsrummen.

– Oj, nu händer det grejer här inne i Kristianstad Ishall. Spelarna vinkas ut till omklädningsrummen, det smäller rejält alldeles nedanför Kristianstads ståplats. Det var en rejäl smäll, säger kommentatorn Andreas Åberg i C More.

I C Mores studio var experten Fredrik Söderström tydlig med sin åsikt.

– Bort med skiten. Idioter, utbrast Söderström.

Matchen återupptogs inte

På bilderna syns det hur Tingsrydtränaren Fredrik Glader hoppade till när smällen kom. Någon minut senare skrek han även några ord i riktning mot där smällen kom ifrån.

Ordningspersonal tömde sedan ståplatssektionen på folk.

Matchen avbröts.

”En idiotisk handling”

– Det är ett föremål som kastas in från området bakom ena målet, i det området som Kristianstadsklacken befinner sig. Den delen av arenan blev sedan utrymd. Det är ett föremål som kastas in till vänster om kassen där Daniel Rosengren befann sig, säger Åberg i C More.

– En idiotisk handling som leder oss till en avbruten hockeykväll, säger han.

Glader: ”Riktiga jävla idioter”

Fredrik Glader var rejält förbannad efter den avbrutna matchen.

– Det är riktiga jävla popcorn som håller på med sånt här. Riktiga jävla idioter. De kastar en jävla banger mot vår målvakt som landar två tre meter från honom. Snacka om totalt IQ-befriade människor. Fruktansvärt korkade, säger han till Smålandsposten.

Och han berättar hur målvakten Daniel Rosengren mår.

– Han hör ju ingenting, det bara tjuter i öronen. Han sitter där inne och darrar som ett asplöv. Fan, det är en bomb som landar inne i en jävla ishall. Jag är så rasande att jag tamejfan skulle kunna... jag ska inte säga mer. Jag kan inte släppa ut killarna på isen, inte kan vi spela under de här formerna. Det är här en händelse, det är ett arbetsmiljöproblem som har skett. Det är sjukt.

”Det är i stort sett ett mordförsök”

Glader var fortsatt irriterad över händelsen senare i C More-intervjun.

– När det sker blir jag otroligt skärrad och rädd. Det landar en bomb två meter ifrån vår målvakt, det är i stort sett ett mordförsök.

– Han mår inte bra. Han är oerhört skärrad och det tjuter i öronen. Han hörde ingenting i början. Det är inte bra helt enkelt.

Matchen återupptogs – då skedde märkliga scener

Senare under kvällen kom beslutet att återuppta matchen med start klockan 22:30.

När matchen sedan återupptogs skedde märkliga scener.

Båda lagen stod bara ute på isen utan att spela.

– Det är otroligt märkliga bilder, det är fem Tingsrydspelare som står i mittcirkeln. De ska stå här ute på isen i nio minuter till, säger Åberg i C More.

Gath: ”Finns det en hockeygud straffar de oss för detta”

Mitt under pågående match intervjuades Mikael Gath av C More, som var minst sagt nedstämd över det som pågick på isen.

– Allting är bara... Det är emot allt jag står för. För mig är det så många situationer i dag som gör ont i min idrottssjäl och allt jag står för. Det gör ont i hjärtat. Först har vi situationen på läktaren som är fruktansvärd. Vi har kämpat här för en bra läktarkultur så förstör en person det.

– Och det som sker bakom mig just nu, det är emot allt jag... Jag kan inte stå för det. Mitt lag är redo att spela. Jag förstår Tingsryd, man måste respektera hur andra människor känner och mår. Finns det en hockeygud finns det en risk att de straffar oss för detta. Jag förstår Tingsryd och får acceptera det, men det gör ont i mig. Mitt hockeyhjärta blöder, säger han.