Otäcka bilderna: ”Det gör ont rakt in i hjärtat”

Björklöven knep den första hockeyallsvenskan finalen då man besegrade Timrå söndagskvällen. Under måndagen fick Timrå chans till revansch att utjämna och gick också ifrån till en 5-0 ledning efter två spelade perioder.

I början av den tredje small det direkt då Björklövens stjärnback Daniel Rahimi delade ut en bentackling på Sebastian Hartmann - tvåmålskytt i söndagens möte - som blev liggandes längs med sargen.

Hartmann tvingades lämna isen på bår och Rahimi fick matchstraff.

Hartmann missar kommande möten

Enligt Timrås stjärna Jonathan Dahlén så missar Hartmann resterande del av finalserien.

– Man blir jätteledsen av att se Hartmann ligga där och få en sån hemsk skada. Det är riktigt tråkigt när vi har kämpat tillsammans i två år många här inne för att få spela den här finalen. Och när vi leder och spelat väldigt bra så ser man hur ledsen han är när han ligger där. Det gör väldigt ont rakt in i hjärtat och jag hoppas att vi kan vinna för hans skull och att det går bra för honom, säger Dahlén efter matchen.

Det låter på dig som om han inte kommer att spela mer?

– Ja, det räknar jag med. Jag har inte hört någon analys men han var väldigt ledsen och det gör väldigt ont. Det är tufft när man kämpar så hårt tillsammans att se en så bra kille åka på en sån grej, säger Timråkaptenen.

Fyra mål i den andra perioden

Timrå hade annars fått en drömstart på matchen.

Efter knappa tre minuter av den första perioden kom Morten Madsen fri då Björklöven slarvat med ett byte och pucken låg i nät bakom Björklövenmålvakten.

I den andra perioden drog seriesegrarna ifrån och den uppmärksammade förstakedjan satte tonen på matchen. Jonathan Dahlén spelade fram till Jens Lööke gjorde 2-0 efter 39 sekunder och därefter rullade det på.

Lööke blev tvåmålsskytt till 3-0 och Per Svensson skickade in 4-0 från blålinjen och Jonathan Dahlén gjorde sitt första i den här matchserien till 5-0.

– Jag tycker att vi spelar otroligt bra just nu och jag tycker att vi har kommit upp till den här nivån som vi vill ligga på, säger Lööke i C More.

Efter en grinig tredjeperiod så slutade slutade matchen tillslut 7-0 till Timrå som därmed utjämnade matchserien till 1-1, härnäst väntar två matcher uppe i Umeå på onsdag och torsdag och Dahlén har fokuset klart för sig.

– Vi gör som vi gjorde i dag. Vi vinner med 7-0. Vi fortsätter spela hockey. Vi fokuserar på det. Vårt jobb är att spela ishockey så bra som möjligt och vi kan inte falla in i något annat.