”Det gör ont att möta Tälje” sjöng bortasupportrarna efter endast 36 sekunder. Då hade AIK:s Daniel Muzito-Bagenda åkt på en rejäl propp och behövde ledas av. Men ersättaren skulle visa sig bli en nyckelfigur för AIK.

Hemmalaget var klart bäst i inledningen och gjorde 1-0 redan efter tre minuter. Oscar Öhman, som var uppsatt som extraforward sköt in ledningsmålet bakom Fredrik Bergvik i SSK-målet. Detta med vad som troligen är första puckkontakten för kvällen.

– Det gäller vara redo, jag tycker jag är det, kommer in försöker ta pucken mot kassen och har lite tur med en studs, säger Öhman om sitt första mål för kvällen.

Och det skulle bara bli bättre för AIK. Troja-förvärvet Öhman gjorde även tvåan bara två minuter senare. Igen assisterad av Jake McGrew. Att ta något från Öhman vore inte sjyst, men det var amerikanens mål. Forwarden tog sig in bakom flera SSK-spelare och fick in pucken framför mål. Oscar Öhman fyllde på och petade in 2-0.

– Grymt bra av Jake McGrew som trampar runt en back, pucken studsar ut mot mig och jag har lite tur där.

Effektivt AIK tog hem tre poäng

Innan det vankades periodvila kom trean för AIK. Detta genom talangen Albert Lyckåsen som med ett backhandavslut hittade in mellan benen på Bergvik. Det gjordes mål i båda kassarna i andra perioden, men det matchavgörande målet såg ut att komma med kom fyra minuter kvar då Richard Gynge gjorde 5-1 i numerärt överläge.

Tredje perioden var på väg att bli en transportsträcka för AIK –tills Albert Sjöberg slog till. Efter en soloprestation hittade han in bakom AIK-målvakten med ett handledsskott.

Och det skulle inte stanna där. Bara minuten senare kom 5-3 genom Viktor Liljegren. AIK skulle få stopp på blödningen och vann matchen med tre måls marginal efter att Oscar Nord punkterat matchen med ett mål i tom bur.

– Vi känns mer taggade än dem. Det kan bero på publiken, men vi kände också en revanschlusta i dag efter två förluster, säger Oscar Öhman.

Daniel Muzito-Bagenda, som fick se sig ersatt av Öhman i andrakedjan, hyllar sin lagkamrat.

– Jättestarkt av honom. Det är inte lätt att komma in som extraforward och göra mål, säger han.

AIK lämnar därmed jumboplatsen i hockeyallsvenskan.