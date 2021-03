Osannolika självmålet: ”Vad tänker han med?”

Västervik fick en tung start på kvartsfinalserien mot Södertälje med en förlust i tisdags men torsdagskvällens match började bättre när Viktor Liljegren gav laget ledningen efter 32 sekunder.

Ledningen blev dock till 1-1 efter ett märkligt självmål av Gilbert Gabor.

Han åkte med pucken förbi egen kasse och när han han passerade kassen la han in pucken i mål.

– Det är ett fullständigt hjärnsläpp från Gilbert Gabor som lägger in den där i eget mål. Vad tänker han med?, utbrister kommentatorn Lars Lindberg i C More.

Målvakten Daniel Marmenlind kunde bara stå och titta på.

– Det är bland de märkligaste självmålen man har sett. Och Marmenlind är lika förvånad som vi, säger Lars Lindberg.

Märkligt självmål av Gilbert Gabor

Som tur var för Gilbert Gabor så gav Ryan Gropp Västervik en ny ledning inte ens en minut senare.

Målvakten Daniel Marmenlind pratade om det konstiga självmålet i den första periodpausen.

– Han bad om ursäkt. Det var en blunder bara. Han tänkte väl inte att målet var där kanske men jag får vara med där också, säger Marmenlind i C More.

Han tar också på sig en del av skulden själv.

– Jag kollar upp i banan och ser var jag har resten av spelarna när pucken är nära. Jag får ta på mig det också.

Matchen pågår.