Mitt under säsongen 2019/2020 kom Olle Liss in till Björklöven. I det stjärnspäckade laget som fick bryta mitt under kvalet var han en av de tongivande spelarna.

Han blev kvar säsongen efter och var också supporterspelare. Med motiveringen ”Ouppklarade affärer” skrev han på nytt, och det blev även denna säsongen.

Men tiden i Umeå ser ut att gå mot sitt slut.

Olle Liss, som har en sambo från Skåne, lockas av en flytt söderut.

Enligt SportExpressens uppgifter kan han nu hamna i Kristianstad.

Flera tidigare Röglespelare på väg

Flera tidigare Röglespelare är på väg till Skåneklubben.

Ludvig Elvenes från Tingsryd är klar.

Det är även backen Jakob Bondesson.

Men det är fler på väg in.

Även Västerås center Filip Karlsson och så Olle Liss, som uppvaktas flitigt av Kristianstad.

– Det är mer än vad jag hört, men svärmor ringde och sa att det ryktades om det, så hon var glad, säger Liss.

Längtar du tillbaka till Skåne?

– Det gör jag. Vi ska ner dit när säsongen är slut. Vi har lägenhet där i Ängelholm och min sambo är därifrån. Så vi får se vad som händer, men först är det fokus på den här finalserien mot HV.