Djurgården har elva forwards på kontrakt.

Man ska gå in med minst en forward till i truppen och den pusselbiten är nu klar.

SportExpressens källor säger att Djurgården är överens med skarpskytten Olle Liss, senast i Björklöven. Under Joakim Fagervalls sista säsong i Djurgården så jobbade han tillsammans med Liss som då värvades in under säsongens gång.

– En spännande spelare, men mycket mer än så kan jag inte kommentera. När vi har något klart så går vi ut med det, säger Djurgårdens sportchef K-G Stoppel.

Olle Liss förstärker Djurgården

Enligt vad SportExpressen erfar så har Björklöven försökt behålla Olle Liss.

– En bra spelare, men alla går att ersätta, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Har du fått beskedet att han lämnar er?

– Jag fick ett sms av agenten idag att han tagit beslut att han inte fortsätter. Men det visste vi om att det kunde bli att han lämnar, säger Per Kenttä.

Under sina två och en halv säsonger i Björklöven producerades stabila 98 poäng på 125 matcher.

Nu är tanken att han ska leverera för Djurgården, där han tar den tolfte forwardsplatsen.