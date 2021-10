Nyförvärvets nya succé – i krossen

De inledde säsongen med sex raka vinster. Men sedan stötte HV71 på Björklöven i förra omgången av hockeyallsvenskan. Där blev det dock förlust med 6–2.

I onsdagskvällens möte med Södertälje studsade dock seriesuveränen tillbaka.

De lyckades nämligen ta en säker seger med hela 5–0 hemma i Husqvarna garden.

Redan i den första perioden kopplade de också greppet med tre mål.

Efter 7.04 satte nyförvärvet Tommi Huhtala 1–0 bakom Fredrik Bergvik.

Därefter styrde Pontus Netterberg in 2–0.

Och till sist, med 11 sekunder kvar av perioden, gjorde Huhtala sitt fjärde mål i HV-tröjan till 3–0.

– Det var tur, sade finländaren själv i C More efter sina mål.

Även lagkaptenen blev tvåmålsskytt

Men tyvärr blev det inte mycket roligare för gästande SSK i den andra perioden. Där ökade hemmalaget nämligen på till 4–0 med ganska precis halva matchen spelad.

Målskytt blev då Simon Önerud med sitt femte mål för säsongen efter en tilltrasslad situation.

– Jag försöker driva på mål och få i väg ett avslut. Sen tror jag att det är Matson som gör det men den tar väl på deras back. Skönt att det blev mål, sade HV-kaptenen till C More om sitt mål.

I period nummer tre hade HV ytterligare en puck i mål. Men det dömdes bort efter videobedömning.

Dock skulle det komma ett 5–0 mål i powerplay från Fredrik Forsberg.

Segern och Jonas Gunnarssons hållna nolla innebär att HV71 fortsatt håller i serieledningen.

– Släpper man inte in något mål över 60 minuter ska hela laget ha en eloge, sade huvudtränaren Tommy Samuelsson till C More efter segern.

Kvällens resultat i hockeyallsvenskan Karlskoga-Tingsryd 3-4 Västerås-Modo 1-4 Vita Hästen-Björklöven 1-2 (efter straffar) Troja Ljungby-Almtuna HV71-Södertälje 5-0 Troja/Ljungby–Almtuna 6–4 Visa mer

