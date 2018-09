Kristoffer Söder har inte gjort sig känd som någon poängmaskin.

Förra säsongen blev det bara tre poäng på 48 matcher.

En siffra han nu redan tangerat. I kväll låg han tillsammans med sina kedjekamrater bakom Björklövens första trepoängare hemma mot Södertälje SK.

"KHK-kedjan" samlade tillsammans på sig sex poäng under matchen, och Kristoffer Söder har redan efter tre matcher gjort lika många poäng nu som under hela förra säsongen.

Björklöven vann efter stark tredjeperiod

Den tredje perioden började i moll för hemmalaget då Södertälje nästan per omgående kvitterade. Men därefter kom Björklöven att ta över matchbilden igen, och med tre raka mål skrevs segersiffrorna till slut till 5-2.

Och efter att "KHK-kedjan" legat bakom de första målen så var det Emil Lundberg som stal showen i tredje när han med sina två mål var huvudpersonen bakom målrycket mot slutet av matchen.

– Det var lite tur det målet men det var skönt att se den trilla in efter alla lägen, säger Lundberg i C More om sina mål och fortsätter om matchen:

– Vi har haft det lite struligt i början och jag tycker inte matchen i dag heller är perfekt. Men jättebra för vårt förtroende att få första trepoängaren.

Emil Lundberg passade sedan på att hylla sin kedjekamrat Fredric Andersson - som båda har ett gemensamt förflutet i just Södertälje SK - efter att Andersson missat hela försäsongen men ändå imponerat stort under upptakten av Hockeyallsvenskan.

– Han är en jättebra spelare som är väldigt lätt att spela med, säger Lundberg.