Det var i början av april som Expressen kunde avslöja att Niklas Gällstedt, 56, skulle bli Brynäs nye tränare till den kommande säsongen i hockeyallsvenskan.

På torsdagen blev det bekräftat.

”Det känns väldigt inspirerande att komma tillbaka hem till Brynäs IF och få det här uppdraget. Den plan som Håkan och Johan presenterande kittlade mig. Vi har pratat mycket om vilken identitet som ska karakterisera Brynäs och vilket ledarskap som krävs för att göra jobbet”, säger Gällstedt till Brynäs hemsida.

Gällstedt lämnar således schweiziska EV Zug där han har varit assisterande tränare och skriver ett tvåårskontrakt med Brynäs, där han tillbringade totalt sju säsonger som spelare och vann SM-guld 1993.

Niklas Gällstedt ny huvudtränare

Även Ove Molin, som kom in som huvudtränare under kvalspelet, är klar för en fortsättning. Han kliver in i rollen som assisterande tränare.

– Jag är mycket glad över det förtroende som klubben har gett mig och att jag får fortsätta i Brynäs. Det har varit några veckor av rejäl revanschlust, jag är övertygad om att vi har en stark och talangfull grupp av spelare och jag kommer att göra mitt allra yttersta för att hjälpa laget att nå vårt gemensamma mål om att ta Brynäs tillbaka till SHL. Jag ser verkligen fram emot säsongen. Det finns inget annat för mig än att vi få återta föreningen till där den hör hemma., säger han.

Brynäs spelar – för första gången någonsin i klubbens historia – i hockeyallsvenskan kommande säsong efter att ha förlorat i kvalet mot Malmö.