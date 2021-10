Mora förstärker – värvar in ”T-Rex”

Albin Grewe, 20, är ett välbekant ansikte för den svenska hockeypubliken. Han kom fram i Djurgårdens ungdomsled och blev på kort tid lite av en publikfavorit med sin frenesi och tyngd. Det var under den här tiden som Djurgårdens dåvarande tränare Robert Ohlsson myntade smeknamnet ”T-Rex”.

Nu ska den aggressive virvelvinden Grewe spela i Hockeyallsvenskan.

Under onsdagen bekräftade Mora IK att klubben plockar in forwarden.

– Vi var lite tunna i truppen och det visste vi när vi gick in i säsongen. Nu fick vi möjligheten att ta in en väldigt intressant spelare. Jag älskar hans intensitet och fart och det är väl också det han levt på. Samtidigt känner både han och vi att det finns mer hockey i Albin än vad han fått visa i Ilves. Han vill ha en nystart och för oss passar han perfekt in i lagbygget, säger Johan Hedberg till lagets hemsida.