Modos tunga kväll – tappade allt i tredje

Mattias Karlin har tagit upp Västervik från division 2 till hockeyallsvenskan.

Dock lämnade han klubben efter förra säsongen för att ta över seriekonkurrenten Modo. Samma klubb som han själv fostrats i och representerat i elitserien.

Under fredagskvällen var han nu tillbaka i Västervik men då som tränare för bortalaget i Plivit Arena när hockeyallsvenskan inleddes.

När pucken väl släppt fick Karlins Modo sedan chansen i numerärt överläge redan efter 17 sekunder. Dock spräcktes inte målnollan den gången.

Istället var det Västervik som tog ledningen efter 11.36 i just powerplay. Detta sedan Tobias Åhström, tidigare i just Modo, gjort 1–0 snyggt framspelad av Myles Powell.

Dock hann gästerna kvittera till 1–1 en stund före pausvilan genom Markus Modigs efter en stökig situation framför mål. Då hade Västervik precis lyckats klara av ett numerärt underläge, men det hjälpte alltså inte.

– Vi har spelat i en och en halv månad nu så det är kul att få spela om lite poäng, sade Tobias Åhström till C More efter säsongens första period.

Väl i period nummer två återtog hemmalaget ledningen.

Då var det Jens Holmström som lyckades styra in ett backskott i mål bakom Isak Wallin, detta med 2.19 spelat av perioden.

”Vi är ganska blöta”

En som inte var särskilt nöjd efter 40 spelade minuter var Modo-målskytten från den första perioden, forwarden Markus Modigs.

– Vi är ganska blöta och vinner lite för lite närkamper, sade Modigs till C More efter den andra perioden.

Dock skulle saker och ting ordna upp sig för Modo i början av period tre.

Detta sedan lagets backvärvning Pontus Näsén följt med upp i ett anfall, fått pucken från Sebastian Ohlsson och satt 2–2 bakom en något överraskad Henrik Lundberg.

Därefter drev Modo upp tempot och tryckte på framåt, något som tvingade hemmalagets tränare Martin Gudmundsson att ta timeout. Detta sju minuter spelat av perioden.

Modo fortsatte ändå visa framfötterna i matchen och skapade ett par okej lägen men trots det återtog Västervik ledningen. Brett Supinski frispelades nämligen av Myles Powell och kunde sätta en backhand i mål till 3–2 med lite mer än sex minuter kvar av ordinarie tid.

Efter målet fortsatte Modo att trycka på framåt, men utan att få utdelning. Istället kunde Jens Holmström sno pucken av en Modoback i slutet av matchen och servera William Wiå till 4–2-målet.

Modo jagade sedan febrilt en reducering och plockade ut målvaken, men förgäves. Istället satte hemmalaget 5–2 i tom målbur genom Jens Holmström och Mattias Karlins Modo fick åka hem poänglösa.

– Vi drev spelet men vi släppt in mål som inte ens ska vara målchanser, sade Karlin till C More efter matchen och fortsatte:

– Jag tycker att det är ganska blekt i de första två perioderna innan vi kommer ut och dansar i tredje. Vi gör 2–2 och har det mesta av spelet och flest lägen men vi fipplar till det.