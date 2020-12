Modos svit bruten – efter hans hattrick

Inför mötet mot Västerås på bortais hade Modo tagit tre raka segrar och imponerat med sitt spel. Så sent som i söndags slog de just Västerås i Örnsköldsvik med 4-1.

Under fredagskvällen inleddes den första perioden försiktigt och de heta målchanserna lyste med sin frånvaro – 0-0 efter första 20.

Men direkt i början av den andra perioden tog Modo ledningen genom Aleksi Heponiemi.

Blev hattrickshjälte

Dock blev glädjen kortvarig.

För minuten senare kvitterade hemmalaget när Alexander Lunsjö satte 1-1. Med fyra minuter kvar av den andra perioden pangade Lukas Zetterberg 2-1 och vändningen var därmed fullbordad.

I den sista perioden försökte Modo få till en forcering mot en kvittering, men i stället satte Västerås 3-1 när Alexander Lunsjö blev tvåmålskytt. 24-åringen fullbordade därefter sitt hattrick när han satte 4-1 i tom kasse. Slutresultatet innebar att Modos segersvit stannar på tre matcher. Västerås tar å sin sida andra raka segern.

– Vi har jobbat mer på träningen med att försöka få in mer spelare framför mål. Senaste två matcher har det studsat rätt för oss, vilket det inte har gjort tidigare. Det är en bra helhetsmatch, säger hattrickhjälten Alexander Lunsjö i C More.