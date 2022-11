Lyssna på Hockeypuls • Spotify • iPhone • Acast

Med en dryg tredjedel av serien avverkad är det en sak, ett lag, som sticker ut in den allsvenska tabellen. Klubben som placerar sig högst upp har nämligen dragit ifrån rejält.

Serieettan Modo är för tillfället elva poäng före tabelltvåan Björklöven, som dessutom har en match mer spelad.

Och skulle ö-vikarnas snitt på 2,43 poäng per match hålla över hela grundserien kommer Modo landa in på 126 poäng, fem fler än det rekord som just Björklöven innehar från säsongen 2019/2020.

– Vi gläds enormt med den tid som varit och är just nu, men samtidigt har vi inte tänkt, pratat eller funderat på några rekord. Det låter som ljuv musik i mina öron, men det är absolut inte något mål med säsongen. Vi vinner gärna serien, om det är på rekordnivåer eller inte, det låter vi vara osagt, säger Henrik Gradin i Expressens podcast Hockeypuls.

Vill förstärka alla lagdelar innan februari

Höstformen har fått Modosupportrarna drömma om en återkomst till SHL, som klubben ramlade ur 2016.

Henrik Gradin vill inte att spelarna eller föreningen ska sväva i väg efter den enorma 22/23-öppningen, men han planerar samtidigt att ge tränarstaben med Mattias Karlin de allra bästa förutsättningarna för att Modo ska ta sig tillbaka till högstaserien i vår.

– Fyra, svarar ”Hinken” på frågan om hur många värvningar han vill göra innan deadline i februari.

På vilka positioner då?

– En målvakt, beroende på hur det blir med Tex (Williamsson), en back och två forwards.

Är Theodor Niederbach inräknad i de två forwardarna?

– Nej.

Har du råd med de värvningarna?

– Vi får väl se, skrattar ”Hinken”.

– Vi har dels sponsorer, vi har dels kvar lite i skattkistan här.

Det löser sig alltså?

– Ja, det tror jag. Jag har fått en budget av styrelsen och vd, jag förhåller mig till den.

