Modo, som ledde matchserien med 2-1 inför söndagskvällen, öppnade målskyttet redan i den första perioden. Efter fyra minuters spel lämnade August Berg sin backplats på blålinjen och tryckte in ledningsmålet från högersidan.

Djurgården skulle senare kvittera genom ett jätteskott av Cameron Schilling innan pausvilan.

Sedan följde perioden som blev avgörande för matchens utgång.

Bytte målvakt efter målen

Inom loppet av elva minuter drog Modo ifrån till en 1-4-ledning efter mål av Josh Dickinson, Niklas Folin och Theodor Niederbach.

Krossen resulterade i en timeout för Djurgården, som samtidigt bestämde sig för att byta in Matthew Galajda på Jesper Myrenbergs målvaktsplats.

Stockholmarna fick ingen omedelbar effekt av de två tränardragen, men Djurgården skulle leta sig tillbaka in i matchen under den tredje perioden. Först reducerade Marcus Krüger i powerplay och kort därefter stötte Linus Klasen in 3-4.

Modos segerjubel. Foto: MICHAEL CAMPANELLA / BILDBYRÅN

Modo hann emellan med ett mål när Riley Woods spräckte sin finalnolla i powerplay, men bara 90 sekunder senare hamnade kaptenen Marcus Krüger återigen i poängprotokollet när han reducerade från nära håll.

Galna slutminuter

De galna minuterna var dock inte över.

David Bernhardt avslutade nämligen ett drömanfall från Modos sida två minuter senare. Hans tionde mål i slutspelet, Modos sjätte i matchen och det femte bara i den sista perioden.

Slutet blev både högdramatiskt och nervkittlande. Djurgården tryckte på för fler mål, men Mikkel Aagard gjorde 7–4 för Modo.

Kort därefter reducerade dock Djurgården på nytt, genom Linus Klasen. Och med drygt två minuter kvar att spela var underläget nere på endast ett mål, efter att pucken styrts in via Niklas Folins skridsko.

Men närmare än så kom inte Djurgården. Matchen slutade 7–6 till Modo – som nu är en seger ifrån SHL-avancemang.

– Starten i tredje är bedrövlig. De får mål och taket håller på att lyfta. Jag får ta en timeout och lugna ner grabbarna. Vi får momentum med 3-5, men de biter sig hela tiden fast. Jag vet inte om jag varit med om en så sjuk match någon gång, säger Modo-tränaren Mattias Karlin.

Djurgårdens Johan Garpenlövs analys:

– Tyvärr kan vi inte gå hela vägen i dag för vår fantastiska publik, när vi äger hela tredje perioden. Känns som vi kryper in in under skinnet på dem. Vi hade behövt någon räddning till och det får vi inte.

På onsdag ställs lagen mot varandra igen.