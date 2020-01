Modo stormar mot allsvenska finalen

Det stod viktiga poäng på spel när serietrean Karlskoga gästade tvåan Modo. Seger för värmlänningarna skulle ge häng på platserna till den hockeyallsvenska finalen. Tre poäng till Modo skulle ge dem ett ännu större gap ner till jagande konkurrenterna.

Det blev det sistnämnda.

Efter sex minuter hittade nyförvärvet Nikolai Belov sin nya lagkamrat Johan Forsberg som snyggt lag in 1-0 till Modo. Belov plockades in så sent som under tisdagen från Almtuna till Örnsköldsvikslaget.

Jesper Kokkonen kvitterade för Karlskoga i powerplay men Fredrik Olofsson såg till att Modo tog tillbaka ledningen i och andra perioden pangade Kim Rosdahl in 3-1.

”Bra match av oss”

Med tre minuter kvar skakade Oliver Eklind liv i matchen med en reducering, men Modos Patrik Karlkvist satte spiken i kistan kort därpå. Matchen slutade 4-2.

– En riktigt bra match av oss, klockren laginsats. Vi hade kunnat vinna med mycket mer, säger Modos målvakt Erik Hansen till Cmore.

Han har nu släppt in fyra mål under de senaste fyra matcherna.

– Min form känns stigande. Det blir bättre och bättre ju mer jag spelar, säger Hansen.

Med tretton matcher kvar att spela har Modo elva poäng ner till nya trean Timrå. Mycket talar för att Modo ställs mot Björklöven i den hockeyallsvenska finalen senare i vinter.

– Så kommer det bli. Det är alldeles för stort avstånd att ta in, konstaterar experten Harald Lückner i Cmores sändning.

Samtidigt åkte seriesuveränen Björklöven på en oväntad smäll mot Mora. Laget förlorade med 5-3 på bortais men kan trösta sig med att ändå ha kvar serieledningen och fem poäng ner till tvåan Modo.

TV: Höjdpunkter från Björklöven–Mora