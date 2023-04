Modo stormar mot SHL. Så har det åtminstone sett ut under de fyra första matcherna av den hockeyallsvenska finalen mot Djurgården.

Inför onsdagens hemmamatch hade man möjligheten att avgöra serien och säkra en plats i SHL till nästa säsong.

Men Örnsköldsvik som hade hockeyfeber, fick sätta densamma i halsen under den inledande halvtimmen i matchen mot Djurgården.

Modo bjöd på inte bara ett, utan flera misstag av grövre slag som ledde till mål för stockholmarna.

– Vad håller man på med i Modo, frågar sig Harald Lückner i C Mores sändning.

Djurgården tog ledningen efter fem minuter genom Edvin Hammarlund innan Marcus Vela kvitterade snabbt, redan i den tolfte minuten.

Supertalangen tvåmålsskytt

Med några minuter kvar att spela av den andra perioden går Djurgården på kontring. Efter att Daniel Brickley tappat pucken fick Liam Öhgren friläge och satte ledningsmålet.

– Grovt, grovt slarv av Brickley, säger Harald Lückner i C More.

– Så där får man inte hantera ett sådant läge.

Det skulle bli värre för Modo. Under ett längre samlat anfall mot mitten av den andra perioden slog Pontus Näsén en passning som Nick Halloran inte kunde kontrollera.

Det ledde i sin tur till en kontring där Marcus Krüger efter en vunnen duell mot just Halloran kunde hitta Liam Öhgren i mitten av anfallszonen, fri mot mål. Ynglingen gjorde inga misstag.

Modo reducerade återigen, denna gång till 2-3. Men det dröjde inte länge innan Modo bjöd till – igen.

Djurgårdens Lukas Vejdemo tillskrevs 4-2 målet efter att han åkt köksvägen och slagit in pucken mot mål, där den går in via Modo-spelare och in i mål.

Harald Lückner sågade Modos försvarsspel efter att Djurgården återtagit tvåmålssledningen.

– Det är julafton för Djurgården, säger han och fortsätter.

– Karlin (Mattias, tränare i Modo) undrar vad det är som händer. Han känner inte igen sina spelare.

Matchen pågår och just nu står det 4-2 till bortalaget Djurgården.