Det var annars AIK som började bäst. Redan efter en och en halv minut gjorde Richard Gynge sitt första slutspelsmål för våren när han prickade in 0-1.

Modo hann dock kvittera innan perioden var slut. Erik Jinesjö Karlsson drog i väg ett skott som letade sig förbi Niklas Lundström i AIK-kassen.

Efter det tog Modo över tillställningen helt och när 40 minuter var spelat hade hemmalaget gått upp i en 4-1-ledning. Det tvingade AIK till ett målvaktsbyte inför tredje perioden.

Niklas Lundström utgick och ersattes av Claes Endre, som i fjolårets semifinal mellan Björklöven och Modo blev ett spöke för Ö-vikslaget.

Den här gången fick Endre se sig själv på den förlorande sidan.

Modo vann till slut med 8-3 efter att Sebastian Ohlsson, Oscar Pettersson, Nick Halloran, Oscar Öhman och Mikkel Aagaard hamnat i målprotokollet i den tredje perioden. Både Ohlsson och Öhman blev för övrigt tvåmålsskyttar under lördagskvällen.

Blomqvist svarar om uppmärksammade orden

Modo leder nu kvartsfinalen med 3-2 i matcher. På måndag kan det allsvenska topplaget från grundserien döda serien och avancera till semifinal.

Något som uppmärksammades under matchen vara AIK-tränaren Anton Blomqvists ord under en timeout i tredje perioden.

– Everytime we can hit, we hit. Vi kommer inte vinna matchen. Play dirty, play dirty. Spela fult, spela fult. Inga avstängningar här nu. Inga avstängningar. Spela fult, sade han vilket hördes i C More.

Efter matchen pratade han med Expressen om orden han använde sig av.

– Ja, jag skulle väl ha använt ett bättre ordval. Jag menar inte just att vi ska spela fult, men att vi ska spela fysiskt. Det är vår gameplan mot ett otroligt skickligt lag. Vi måste spela halvt elakt, balansera på gränsen. Jag kunde använt ett bättre ordval. Att spela smart och fysiskt är en del av spelet, säger han.

Det kan uppfattas som att du uppmanar till våld och att orsaka skada?

– Skador vill jag aldrig uppmana till. Däremot kan jag förstå att det blir reaktioner och jag kanske behöver använda bättre ordval, men jag tycker att det är mycket fulspel och båda lagen är lika goda kolsupare.

AIK-tränaren kan nu straffas av ligan

AIK-spelaren Erik Flood försvarar sin tränare efter matchen.

– Vi ska spela hårt och spela fysiskt. Absolut inte skada någon, säger han och utvecklar sitt svar kring Blomqvists uttalande.

– Det är väl mer själva uttrycket som betyder att vi ska upp i samma fysiska nivå som tidigare matcher. Det är väl mer det. Drar ”Blomman” på sig utvisningarna? säger han frågandes.

– Nej, det är inte bra men det finns situationer som sätter i gång det. Det var en solklar slew foot på Bagenda som sätter i gång allt. Det totalt dödar matchen att vi får de här utvisningarna.

I samband med matchen pratar Expressen också med hockeyallsvenskans domarchef Björn Wettergren.

– Vi kommer titta på den här situationen närmare, säger Wettergren.

Är han anmäld?

– Han kan bli. Det är det vi ska se över nu.

Och då kan han även straffas för sina uttalanden?

– Ja.

