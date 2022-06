Det var mycket målvakter fram och tillbaka i Modo under säsongen som gick. Man värvade in finländaren Henrik Tikkanen under säsong. Men finländaren blir inte kvar.

Nu går man på erfaret målvaktspar från start i Tex Williamsson, en av Hockeyallsvenskans bästa målvakter senaste säsongen, samt lettländaren Kristers Gudlevskis som har stor erfarenhet av både spel i NHL och spel i Europa.

Senast kommer han från Brynäs.

– Det är en atletisk målvakt med bra storlek och erfarenhet från viktiga matcher på högre nivå. Han spelar mycket på känsla, försöker göra sig stor och attackerar när det behövs, säger Modos målvaktstränare Andreas Eriksson.

Tex Williamsson hr tvingats till operation och det är också en anledning till att man väljer att värva så pass meriterad målvakt sidan om honom.

29-årige Gudlevskis har skrivit på för hela säsongen med Modo.