Två raka segrar som skulle bli en tredje för Modo mot Mora, eller?

Så såg det i alla fall ut i inledningen av mötet mellan lagen i den tredje semifinalen.

Detta då Marcus Vela gav Modo ledningen efter endast 45 minuters spel från en knapp vinkel. Men Mora kom tillbaka och kvitterade bara några minuter senare genom Kevin Hankock.

– Vi hade ett bra powerplay. Sedan vann vi tillbaka pucken och kunde göra mål. Jag stod rakt framför målvakten så han såg ingenting, sen fick jag pucken på mig och den gick in, sade Moras målskytt i C More under pausen.

Väl i mellanakten skulle det återigen falla ett mål. Då var det Mora som gjorde det för att ta ledningen.

Målskytt? Noah Steen, 18, som gjort mål i tre av fyra A-lagsmatcher sedan debuten i slutspelet.

Sportchefen kritisk mot egna laget

Den ställningen stod sig perioden ut och i pausen gästade Modos sportchef Henrik ”Hinken” Gradin tv-sändningen i C More. Där var han inte sen med att visa en del av sitt missnöja över lagets prestation.

– Jag tycker inte att vi tävlar, jag tycker inte att vi bidrar. Vi ser inte redo ut. Jag vet inte om det beror på att vi får ett tidigt ledningsmål. Men Mora är mycket bättre än oss, sade han.

Frågan är om han också sade några väl valda ord till laget i omklädningsrummet när han klev ur bild. För Modo löste sedan en kvittering i den tredje perioden.

Nick Halloran var det som satte 2–2-pucken med 4.24 spelat av perioden, på passning från Theodor Niederbach och Marcus Vela.

Därmed väntade förlängning då det inte blev några fler mål under ordinarie matchtid.

Därefter stod Modo som segrare. Stor hjälte blev Nick Halloran efter åtta minuters spel i förlängningen.

– Jag missade ett skott först, men jag tänkte att jag måste fortsätta skjuta. Det är skönt att ha hamnat i protokollet tidigt och kul att bidra. Så då vill man bara fortsätta, säger Halloran i C More.

Nu har Mora en smått omöjlig uppgift för att ta sig till den hockeyallsvenska finalen, då krävs fyra raka segrar för att vända 3–0-underläget i semifinalen.

– Vi blir fast i forechecken. Vi har inte ork att anfalla riktigt. Men varför ska vi inte kunna göra en sådan vändning nu?, frågade sig Johan Hedberg.