Bisarra bilder när matchen ställs in

Lagen har lämnat in sina laguppställningar och Timrå är på plats i Uppsala.

Men trots att båda lagen värmde upp i Upplands bilforum arena blir det ingen match mellan Almtuna och Timrå.

Kort innan matchstart kom Almtuna med ett dystert covid-19-besked.

”Herregud! 13 spelare i Almtuna har testat positivt, alla är bekräftade fall. Kvällens match mot Timrå IK är inställd”, skriver C Mores kommentator Andreas Hansson på Twitter.

Spelarna lämnade isen

Märkliga bilder visades i C More – på förvirrade spelare som fick lämna uppvärmningen och in i omklädningsrummet.

– Ni ser, spelarna får alltså vieta det här på uppvärmningen, säger kommentatorn Lars Lindberg i C More.

– Man höjer på ögonbrynen.

Almtuna bekräftade också att matchen skulle ställas in bara fjorton minuter innan matchstart.

”Kvällens match inställd på grund av misstänkt covidsmitta”, skriver Almtuna.

Det blir alltså till att vända hem igen för Timrå som ligger på andra plats i hockeyallsvenskan efter 13 spelade matcher. Almtuna ligger på nionde plats.

Texten uppdateras.