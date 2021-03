Otäcka bilderna – förd till sjukhus efter krasch

Södertälje hade en planenlig 2-0-ledning hemma mot Kristianstad när matchen fick avbrytas efter fem minuter.

Melker Eriksson och Ludwig Blomstrand kolliderade framför Södertäljes kasse och den sistnämnde flög in i målburen som han samtidigt drog med sig.

Blomstrand blev liggande intill sargen inne i målet och tog sig inte upp för egen maskin.

– Han åker in i målet, in i stolpen. Han har väldigt ont där nere. Det är väldigt otäcka scener, säger kommentatorn Gustav Karlsson i C More.

Efter att Blomstrand förts av isen pausades matchen i ungefär en halvtimme på grund av skadan. Enligt LT kunde Blomstrand prata efter smällen men fördes direkt till sjukhus i ambulans.

