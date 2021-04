Märkliga målet: ”Han känner sig som ett fån”

Den första av sju finaler är i gång mellan Timrå och Björklöven. Vinnaren i finalserien får en plats i SHL.

I den första perioden inledde William Eriksson i Björklöven målskyttet efter 13 minuter.

Timrå kvitterade kort därefter via en fin prestation av Viktor Lodin.

– Vilken prestation! Vilket vackert mål av Lodin, säger kommentatorn Stefan Klemetz i C More.

Märkliga spökmålet: ”Johansson känner sig som ett fån”

Björklöven tog sedan tillbaka ledningen, men på ett väldigt udda sätt. Tyler Vesel sköt pucken längs sargen, men pucken träffade en skarv i sargen och ändrade snabbt rikting, rakt in i Timrå-målet.

– Oj, titta där! det är 2-1 för Björklöven. Det blev en annorlunda sargstuds, men märkligt är det, säger Klemetz i C More.

Jacob Johansson i Timrå-målet hade positionerat sig bakom målet för att ta emot pucken och målburen var helt tom.

– Johansson känner sig som ett fån där. Men han gör ju rätt, han ska ut där och stoppa pucken, säger experten Harald Lückner i C More.

Målet diskuterades en stund av domarteamet, men godkändes tillslut.

I slutet av den andra perioden utökade Björklöven till 3-1 via Karl Johansson.

Björklöven skulle fortsätta att göra mål. I powerplay tidigt i den tredje perioden fångade Francis Perron upp en retur för 4-1 till Björklöven.

Timrå gick efter kvitteringen och Sebastian Hartmann gjorde 4-2 i powerplay.

Men detta skulle vara Björklövens match. Bara någon minut senare utökade de ännu en gång. Timrå svarade med en reducering till 5-3 innan Björklöven gjorde mål igen till 6-3, som även blev slutresultatet.

Andersson: ”Han är en game winning goalie”

Efter matchen var Björklövens lagkapten Fredric Andersson nöjd över resultatet och hyllade sin kollega i målet.

– Det börjar lite trevande och avvaktande. Men vi jobbar oss in, vi gör det bra tillslut, säger Andersson i C More.

Han fortsätter:

– Kevin Poulin är mycket fin. Kevin gjorde ett bra jobb i dag. Han är en ”game winning goalie”.