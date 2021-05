Timrås jättekross – efter märkliga målet

Timrå körde över Björklöven fullständigt i de två första perioderna i final fyra.

I inledningen av den andra, vid ställningen 2-0 till gästerna, uppstod en minst sagt bisarr situation. Timrås Per Svensson var långt från mål, ute vid sargen, skickade i väg en backhandlobb mot Björklövens mål och pucken gick i en hög båge.

Plötsligt låg den i målet.

3-0 till Timrå var ett faktum, men vad var det egentligen som hände?

Kevin Poulin blev helt ställd av två spelare framför kassen, en från vardera lag, som hoppade för att nå pucken. Den snuddade vid Daniel Norbes handske och lurade målvakten.

– Den lobbas in i mål! Det är ett märkligt hockeymål, säger kommentatorn Åke Unger i C Mores sändning.

Timrå kör över Björklöven

Experten Harald Lückner fyller i:

– Väldigt, väldigt olyckligt. Det är dråpligt.

Målskytten själv:

– Ja, det där målet tar nog priset. Jag tycker att vi har bra kontroll på det, men vi slappnar av lite för mycket. Det gäller att vara noggrann matchen igenom.

Ett par minuter senare fortsatte ”Lövens” olycka när gästernas Filip Westerlund skickade in 4-0 med sitt första mål för slutspelet.

Hans Wallson begärde timeout.

Det gav ingen vidare effekt, i alla fall inte omgående, för med drygt en minut kvar av mittenperioden kom också 5-0 för Timrå. Björklöven skulle dock få in en reducering innan perioden var till ända.

Målskytt: Alex Hutchings.

Timrå en match ifrån SHL

Björklöven fick också in ytterligare en reducering, men närmare än så kom aldrig västerbottningarna. Timrå höll undan och vann till slut med 6-2.

Därmed är man en match ifrån SHL.

– Riktigt starkt av oss att komma hit upp och vinna två matcher, nu ska vi hem och sätta spiken i kistan. Vi har kanske inte fått in puckarna som vi velat tidigare i slutspelet, men nu får vi betalt för det, säger Jeremy Boyce-Rotevall till C More.

– Vi orkar absolut bibehålla fokus. De försöker irritera oss,, men vi kör bara på. De kommer vara desperata och nästa match blir den tuffaste hittills. Men vi ska vara redo.