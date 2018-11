Märkliga bilderna under AIK:s kross

Det är minst sagt underliga bilder.

Toppmöte i hockeyallsvenskan mellan Modo och gästande AIK. AIK dominerar matchbilden totalt och skickar in puck efter puck bakom Erik Hanses i Modokassen. Kort efter att Eric Castonguay skickat in 3-0 redan bestämmer sig tränaren Björn Hellkvist för att ta ut Hanses och plocka in Linus Lundin.

Som bär en AIK-hjälm.

Bär sin AIK-hjälm - när han möter AIK

Modo tappade Isak Edman, 23 i oktober. Målvakten lämnade klubben av personliga skäl. För att ersätta honom tog de in Linus Lundin, som varit utlånad från AIK till österrikiska Graz 99 under säsongen.

Innan dess gjorde Lundin två säsonger med AIK i hockeyallsvenskan och har fortfarande en hjälm med AIK-design.

Den första perioden slutade 0-3 och Hellkvist var allt annat än nöjd med sitt lags insats.

– Det är det absoluta bottennappet den här säsongen, säger han till C More.

Matchen pågår.