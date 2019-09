Södertälje har inlett trögt i hockeyallsvenskan.

Men på fredagskvällen fick klubben äntligen jubla.

Hemma mot Modo rivstartade SSK och hade ledningen med 3-0 efter den första perioden efter mål av Christopher Liljewall, Ludwig Blomstrand och Lucas Carlsson.

Samme Blomstrand utökade sedan till 4-0 i den andra perioden innan Modo sprattlade till i den tredje akten.

Hattrick av Blomstrand

Reduceringar kom i form av Jonathan Johnsson och Henrik Björklund, men Christopher Bengtsson satte spiken i kistan med sitt 5-2 med fem minuter kvar.

SSK:s fjärde powerplaymål för aftonen.

Blomstrand fullbordade sitt hattrick genom att stänka in 6-2 i öppen kasse med drygt två minuter kvar.

Vinsten var säsongens första för Södertälje som lyfter till en tiondeplats i tabellen.

Modo är åtta på fem inspelade poäng efter fyra matcher.

– I tredje perioden gör vi ett ärligt försök. I första är det sjuka marginaler mot oss och dåligt boxplay. Andra perioden är under all kritik, säger Modos tränare Björn Hellkvist till C More.

Ludwig Blomstrand sprutade in poäng.

– Vi gör en jäkla bra match. Men i andra tycker jag att vi får känslan av att vi vunnit matchen och tror vi är stjärnor. Man blir straffad i den här ligan av det. Vi är jävligt nöjda men det finns förbättringar, säger Blomstrand.