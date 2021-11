Mäktiga sviten – tar åttonde raka segern

Den galna formen håller i sig.

Favorittippade HV71, som under fjolårssäsongen trillade ur SHL, ser ut att palla trycket för favoritskapet.

Under onsdagskvällen besegrades AIK på bortais, vilket innebar klubbens åttonde raka seger i ordningen.

Överlägsen serieledare

HV71 tog ledningen sent i den första perioden, som länge såg ut att bli mållös. Men efter en smått tilltrasslad situation låg pucken fri framför målet och 19-årige Zion Nybeck kunde peta in ledningsmålet för gästerna.

Niklas Heinerö kvitterade till 1-1 för AIK, men ligans gigant så här långt in på säsongen HV71 blev till slut för svåra att rå på.

Marcus Davidsson gav åter gästerna ledningen i den avslutande perioden fram till 2-1, ett resultat som sedan stod sig matchen ut.

I och med segern kliver HV71 upp på 42 poäng, och leder därmed hockeyallsvenskan i överlägsen stil.

– Även om lag skulle leda med tre mål, vilket har hänt, så känner man ett väldigt lugn i gruppen. Vi tror på det vi gör, vi jobbar tillsammans och vi kör hela vägen in. Då brukar det räcka, säger Marcus Davidsson till C More.

