Lundin stor hjälte i Timrås vändning

Foto: C More

Inför den fjärde semifinalen hade Timrå IK en 2-1 matchledning mot Västervik IK. Timrå avgjorde på övertid genom Albin Lundin hämtade upp ett 0-2 underläge med ett hattrick.

– Albin är ju fantastiskt bra och det är ju just de här killarna som gör skillnad ofta i sådana här matcher, sa Timrås tränare Fredrik Andersson till C More.