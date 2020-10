Hyllningen: ”Daniel Rahimi är ett monster”

Björklöven och Timrå slogs båda två om en plats i SHL förra säsongen. Men sedan kom coronapandemin och hockeysäsongen ställdes in.

Under fredagen ställdes Björklöven mot Timrå. Två lag som på förhand tippas som toppkandidater.

Hemmalaget inledde piggt men Björklöven spelade upp sig och drygt halvvägs in i den andra perioden spräckte Alex Hutchings nollan.

Gjorde två snabba mål

Andra perioden var en chansfattig sådan och slutade mållöst. Något som nyförvärvet Jacob Blomqvist var kritisk till.

– Vi kan bättre. Det är stundtals bra men vi kan bättre. Det är lite premiärnerver men vi är pigga. Får vi in ett mål så kommer vi flyga fram. Det råder en enorm vilja att ta steget upp till SHL i föreningen, säger Blomqvist i C more.

Timrå hade det kämpigt sista 20 och lyckades inte få in en reducering. I stället utökade bortalaget till 2-0 genom Daniel Rahimi och minuter senare prickade Tyler Vesel 3-0 i powerplay. Timrå reducerade med fyra minuter kvar genom Sebastian Hartmann innan Alexander Wiklund gjorde 4-1 i tom kasse. Resultatet innebar att Björklöven tar säsongens första seger.

”Är ett monster”

– Det var kul att göra mål. Jag tycker att vi gör en bra match där alla tar ansvar. Vi täcker skott, och vi bör vara nöjda med arbetsinsatsen. Det är kul att vinna men det är många matcher kvar, säger Rahimi som hyllas stort av tränaren Hans Wallson:

– Rahimi är ett monster. Jättekul att se. Vi vill täcka skott och då måste man offra kroppen. Vi har blivit bättre och bättre på det. Tre poäng, det är skönt, säger Wallson.

Timrå-tränaren Fredrik Andersson var besviken efter matchen och menar att det var en jämn match.

– Det är en bra hockeymatch som spelas där ute. Vi är minst lika bra som dem. Vi är lite slarviga i passningsspelet och det måste vi förbättra. De är lite starkare än oss i dag så därför vinner de, säger Andersson.