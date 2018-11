När lagen möttes för tio dagar sedan så vann Björklöven med 2-1 på övertid.

I kväll fick Leksand ta revansch, när man vann med 2-1 – på ordinarie tid – i hemmamötet på Tegera arena.

Det var Mattias Karlsson som spräckte nollan och gav hemmalaget ledningen i slutet av den första perioden. Oskar Lang kunde sedan ge Leksand en tryggare ledning när han utökade till 2-0 i mitten av andra.

2-0-målet var dock inte helt okontroversiellt. Leksand fick möjligheten att spela i powerplay efter att Sebastian Selin åkt på två minuter för goaltender interference – ett beslut som lagets tränare Joakim Fagervall blev rasande över.

Han förklarade ilskan i en intervju med C More efter matchen.

– Jag tycker itne att det ska vara någon utvisning. Han säger att han måste ta beslut på en sekund och att det blir det här beslutet, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att man är för rädd i de här lägena. Är det överåkning så absolut, men jag tycker att det är för petigt. Man är för rädd för att man ska få skit efteråt som domare.

Rundqvist: ”Inne i ett stim”

Därefter blev det betydligt svettigare för Leksand.

I slutet av matchen ökade Björklöven trycket – och med tio minuter kvar av matchen kunde Simon Åkerström reducera till 1-2.

Leksand lyckades dock hålla i ledningen, och tog därmed sin åttonde match på klubbens tio senaste matcher.

– Vi funkar bra. VI är inne i ett stim nu där vi plockar mycket poäng, och även om vi inte alltid vinner så fightas vi ända in i slutet och lyckas ta de där extrapoängen som kan bli viktiga i slutet, säger David Rundqvist i C More.