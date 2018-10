Leksand har en stark helg bakom sig då laget besegrade såväl AIK som Södertälje SK på bortaplan. Två segrar som lyfte laget i tabellen och gjorde att man hakade på just AIK i tabelltoppen.

I kväll mot IK Oskarshamn har dock den formen lyst med sin frånvaro.

I den första perioden började dock Leksand starkt och hade övertygande 18-7 i skott på mål mot Oskarshamn, men det var gästerna som gjorde målet då Jonas Engström vispade in 0-1 från nära håll.

– Jag tycker det är vi som för matchen men vi måste ha respekt för de (Oskarshamn) är jätteduktiga på att skapa chanser i snabba omställningar, säger tränaren Leif Carlsson till C More om den första perioden.

Tappade allt i andra perioden

När många sedan förväntade sig ett kvitteringsmål och Leksandsvändning i andra perioden så blev det precis tvärtom.

Oskarshamn gjorde mål. Och ett till. Sen ett till.

Och elva minuter in i andra perioden hade gästerna gått ifrån. Från 0-1 till 0-4, en utveckling som tvingade tränaren Leif Carlsson att ta timeout och i samma sekvens byta ut målvakten Axel Brage, som ersattes av Jonas Arntzen.

– Vi har ju mycket puck men samtidigt ger vi bort pucken i fel lägen och då är de ruggigt distinkta när de får chansen, säger Martin Karlsson i C More.

Lagkaptenen hattrickhjälte för oväntade topplaget

Leksand reducerade tidigt i tredje perioden, men Oskarshamn kunde sedan hålla hemmalaget på rätt sida matchen ut.

Och med dryga minuten kvar kunde Oskarshamn lagkapten Jonas Engström göra sitt tredje mål i matchen när han stängde matchen med sitt 5-1 i tom målbur, och nu kliver laget upp på andra plats i tabellen.

– Vi får inte in pucken och blir straffade. Vi gör några misstag när de går upp till 4-0, men allt handlar om att vi måste göra mål, säger Leif Carlsson i C More.